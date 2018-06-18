Петербургская художница Романовская нарисовала грудью футболиста сборной Египта Салаха

Художница Ирина Романовская из Петербурга нарисовала портрет египетского футболиста Мохамеда Салаха с помощью своей груди. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Романовская отметила, что следит за футболом, поэтому не смогла не запечатлеть лучшего нападающего прошедшего сезона Английской премьер-лиги из «Ливерпуля» на холсте.

«Меня вдохновляют выдающиеся футболисты. Путь художника в чем-то похож на путь футболиста, иди своим путем и никогда никого не спрашивай», – отметила художница.

Романовская не в первый раз рисует необычным способом знаменитостей. Ранее она сделала рисунки с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, президентом России Владимиром Путиным и голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

Петербуржцы смогут увидеть Салаха 19 июня на стадионе «Зенит-арена» во время матча между сборными России и Египта. Игра в Северной столице начнется в 21:00.

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Из-за матча в Северной столице изменится график разводки Троицкого моста. Переправа будет разведена с 03:00 до 04:50.

Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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