Четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Петербурге 3 июля

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил дату четвертьфинального матча Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Он состоится 3 июля, сообщили в пресс-службе организации.

Всего в Северной столице пройдут четыре матча турнира. Помимо одной встречи плей-офф, также состоятся три игры группового этапа – 13, 17 и 22 июня.

Чемпионат Европы в 2020 году проведут сразу в 12 странах – России, Италии, Германии, Азербайджане, Шотландии, Испании, Бельгии, Венгрии, Дании, Ирландии, Нидерландах и Румынии. Петербург стал единственным городом, который примет матчи турнира.

Грядущим летом в России устроят Чемпионат мира по футболу. Он пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.