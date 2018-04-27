Петербургский ХК «Динамо» впервые выиграл Кубок Петрова

Хоккейный клуб «Динамо» из Петербурга выиграл матч против «СКА-Нева», также представляющего Северную столицу, и впервые стал обладателем Кубка Петрова. Последняя встреча финальной серии Высшей хоккейной лиги прошла в спорткомплексе «Хоккейный город» 27 апреля.

«Динамо» победило со счетом 2:1, шайбы забросили игроки команды Сергей Шестаков и Дмитрий Молодцов. У «СКА-Нева» отличился Максим Мальцев.

По итогам шести матчей счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу «Динамо».

Прошлая встреча между двумя командами стала самой продолжительной в истории российского хоккея. Клубы провели на льду 163 минуты и 36 секунд. Игра началась 25 апреля в 19:30, а завершилась лишь в половину третьего часа ночи.

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