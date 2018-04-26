Хоккейный матч «СКА-Нева» и «Динамо» стал самым продолжительным в российской истории

Пятый матч серии финала ВХЛ между петербургскими клубами «СКА-Нева» и «Динамо» стал самым продолжительным в отечественной истории хоккея. Команды сыграли шесть овертаймов и провели на льду 163 минуты и 36 секунд, встреча, начавшася 25 апреля в 19:30, завершилась 26 апреля в половине третьего ночи. В мировом хоккее это пятый результат.

Победу в столь длительном противостоянии одержала «СКА-Нева», победную шайбу забросил Святослав Гребенщиков. Таким образом «армейцы» сократили отставание в серии от «Динамо» – 3-2. Обладателем Кубка Петрова станет та команда, которая добьется четырех побед.

«Спасибо каждому игроку «Динамо»за матч! Болельщикам спасибо за атмосферу, столько людей пришло и всех объединяет одна команда. Отдельное спасибо вратарю команды Самонову Саше, молодец, стоял до последнего. Эта игра действительно теперь история, пора творить новую 27 апреля. Удачи команде, терпения и сил!» – пишет болельщица бело-голубых Устиния Бушуева.

«По мне надо играть два овертайма в формате 4х4, потом буллиты. Игроки обеих команд, конечно, самые настоящие герои, но 164 минуты это издевательство и над спортсменами, и над зрителями», – пишет болельщик Михаил Михеев.

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«Огромный респект тренерскому штабу. Так подготовить ребят! Они последние три овертайма играли как разъяренные волки. Смотрелись выносливее соперника! Их толкали на борт, били в голову, судьи уже не реагировали. Парни из «СКА-Нева» герои!» – отметил болельщик «армейцев» Антон Крылов.

Предущее достижение по продолжительности матча в нашей стране установили московский ЦСКА и финский «Йокерит». В четвертьфинале текущего розыгрыша Кубка Гагарина команды сыграли 142 минуты и 9 секунд.

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Фото: vk.com/gusmartin

Фото: «Фонтанка.ру»

Фото: «Фонтанка.ру»