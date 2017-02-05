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Младенович выиграла в Петербурге первый титул WTA

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© Фото: предоставлено пресс-центром турнира

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Француженка стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2017.

Француженка Кристина Младенович стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2017. Об этом сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

В финальном матче, который стал самым продолжительным на турнире, она за 2 часа 36 минут сломила сопротивление теннисистки из Казахстана Юлии Путинцевой – 6/2, 6/7(3), 6/4.

Путинцева совершила камбэк во втором сете, сумев отыграться со счета 2/5, и едва не сравняла счет в решающей партии, уступая 1/5. Юлия отыграла четыре матчбола на подаче Кристины, но была вынуждена признать поражение с пятого. Для Младенович этот титул стал дебютным на турнирах WTA. До этого она неизменно проигрывала в трех финалах.

"Юлия – настоящий боец, я действительно нервничала на протяжении всего матча, не могла найти свой ритм. Весь матч состоял из взлетов и падений, но я продолжала верить. Она прекрасно вернулась в матч во втором сете, да и в третьем была близка к этому, но я отдала все, что нужно для победы", - рассказала победительница сразу после игры.

Финалистка Путинцева после турнира также прокомментировала последний матч: "На самом деле я немного перенервничала перед финалом, слишком много думала, накручивала себя, были разные мысли. Поэтому где-то начало матча я провалила, потом начала выкарабкиваться. Но Кристина играла сегодня невероятно, показала очень хороший уровень, поэтому сегодня не все от меня зависело, надо ее поздравить - она провела идеальный матч!"

 

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