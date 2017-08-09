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Нападающий «Зенита» Кокорин: Я планирую забивать в каждой игре

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© Фото: Интерфакс

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По словам футболиста, петербургская команда осталась недовольна ничьей с «Уралом».

Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин после матча 5-го тура чемпионата России против «Урала», который закончился ничьей, отметил, что игра получилась очень тяжелой.

«Очень обидно, что не удалось одержать победу здесь. Очень тяжелая игра, особенно после эмоционального дерби со "Спартаком". Хорошо, что сравняли, но расстроены тем, что не сумели здесь победить», – приводит его слова «Спорт Экспресс».

По его словам, с приходом нового тренера Роберто Манчини, в тренировках футболистов произошли изменения. «На сборах много уделяли внимания и завершающей стадии, и тактике. Сейчас находимся уже в игровом ритме и используем паузы между матчами больше для восстановления», - добавил футболист.

«Точное количество сложно сказать – я планирую забивать в каждой игре, а как получится», - отметил Кокорин на вопрос о том, сколько мячей он планирует отправить в ворота соперников в следующих матчах.

На прошедшем матчем с ФК «Урал» петербургская команда  сыграли вничью. Автором единственного гола сине-бело-голубых стал Кокорин.                                                                                  

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