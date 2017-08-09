«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в Екатеринбурге

В среду, 9 февраля, матч между командами «Зенит» и «Урал», который состоялся в Екатеринбурге, заершился со счетом 1:1.

На 35-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви головой пробил в противоход голкиперу «Зенита» Андрею Луневу. Петербуржцы смогли ответить только на 60 минуте голом Александра Кокорина.

Теперь на счету петербургского клуба 13 очков и он временно обходит «Локомотив» (12 очков) в турнирной таблице.

На счету Кокорина уже четыре гола в пяти матчах чемпионата России. Также он совершил две результативные передачи.