Финал Кубка конфедераций посетило более 57 тыс. человек (ФОТО)

Победителям Кубка конфедераций стала Германия – их сборная одержала победу над сборной Чили со счетом 1:0.

Финал Кубка, который состоялся в Петербурге на «Зенит-арене» накануне, 2 июля, посетило более 57 тыс. человек, сообщает официальный твиттер-аккаунт футбольного турнира. При этом перед самим матчем у стадиона на Крестовском спекулянты продавали билеты по 10 тыс. рублей, сообщает «Фонтанка».

Футбольное состязание состоялось после небольшого концерта в честь закрытия Кубка. На стадионе выступили Полина Гагарина и Егор Крид, а также балет Николая Цискаридзе. В церемонии принял участие легендарный бразильский футболист Роналдо.

Во время исполнения гимнов команд-участниц произошла небольшая накладка – фаната южноамериканской страны не прекращали петь слова гимна своей страны после завершения музыки, и гимн Германии не удавалось запустить в течении 30-40 секунд. Как уточняют пользователи соцсетей, футбольных фанатов из Чили было значительно больше, чем из Германии.

Несмотря на это, сам футбольный матч завершился победой команды из Европы. Единственный год в ворота Чили на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. Лучшим игроком матча признан вратарь немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген. Команды уже встречались на групповом этапе турнира, в том матче была ничья - 1:1.

До начала матча победу сборной Германии предсказал получивший известность кот-оракул из Эрмитажа Ахилл. Каждый день перед ним ставили миски с едой, отмеченные флагами разных стран. Кот предсказывал результаты игр, подходя к той или другой миске.

Кубок конфедераций можно назвать «репетицией» чемпионата мира по футболу. В этом спортивном состязании соревнуются страны, которые победили на каждом из шести континентальных чемпионатов, а также чемпион мира и страна-хозяйка будущего чемпионата.

Фото: egorkreed_black_star_official, serg.mr, bilasya, stanis_yurich, andreygashev / instagram.com