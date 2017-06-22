Камерун и Австралия сыграли вничью на «Зенит-арене»

Лучшее в Петербурге

Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

Куда сходить в Петербурге в июне

«Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.