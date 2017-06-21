Россия проиграла Португалии в Кубке конфедераций

Сборная России по футболу проиграла команде Португалии в Кубке конфедераций. Матч проходил вечером 21 июня в Москве и закончился со счетом 0:1.

Единственный мяч на восьмой минуте игры забил нападающий португальской сборной Криштиану Роналду. После навеса с левого фланга он головой пробил по воротам.

У России было несколько возможностей забить в конце второго тайма, однако все удары пришлись мимо ворот. В группе Россия теперь идет на втором месте с тремя очками. Первое место в группе занимает Португалия, у нее четыре очка. Также с Россией в группе играют Мексика и Новая Зеландия.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская "Зенит-арена" примет еще три матча: 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.