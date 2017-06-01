  • 1 Июнь 2017
USD 02.06.2017 56.5373 +-0.1503
USD ММВБ 16:17 56.82340  
EUR 02.06.2017 63.5310 +0.1203
EUR ММВБ 16:17 63.7650  
Нефть($) 01.06.2017 50.60 1.25
Нефть(p) 01.06.2017 2860.79 +63.26

Манчини назначен главным тренером «Зенита»

Автор:


© Фото: sportnaviny.com

Темы дня

Контракт с итальянским специалистом рассчитан на три года.

Петербургский футбольный клуб «Зенит»  подписал на три года контракт с Роберто Манчини. Соглашение между итальянским тренером и «Зенитом»  подразумевает продление контракта еще на три года, сообщается на официальном сайте клуба.

Манчини начал свою тренерскую карьеру в 2000 году, став ассистентом Свена-Ерана Эрикссона в «Лацио». Дебют в качестве главного тренера состоялся в «Фиорентине» - под его руководством клуб выиграл Кубок страны.

Следующие два года Манчини тренировал клуб «Лацио» и вновь стал обладателем Кубка страны. В 2004 году Роберто возглавил «Интер», где провел самый успешный этап своей тренерской карьеры — под его руководством команда трижды подряд выигрывала Серию А, дважды побеждала в Кубке страны и один раз завоевала Суперкубок Италии.

После работы с «Манчестер Сити» и турецким клубом «Галатасарай», в ноябре 2014 года Манчини вернулся в «Интер» и провел с ним два года, завершив свое сотрудничество в августе 2016.

До Манчини ФК «Зенит» тренировал румын Мирча Луческу, который возглавил команду летом 2016 года после 12 лет работы в донецком «Шахтере». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял лишь третье место в РФПЛ. Тем не менее, под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России. 

После досрочного прекращения контракта Луческу заявил, что его переход в петербургский футбольный клуб был ошибкой. Румынский специалист также выразил желание, чтобы «Зенит» компенсировал ему половину зарплаты от оставшегося контракта -  2 млн евро.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Прогулка с попугаем и квест с Мюнхгаузеном: как провести День защиты детей в Петербурге 2017

    «Супергеройская вечеринка», открытие семейного парка, водные эксперименты, «День молока», выставка о мультфильмах и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm