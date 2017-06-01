Манчини назначен главным тренером «Зенита»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал на три года контракт с Роберто Манчини. Соглашение между итальянским тренером и «Зенитом» подразумевает продление контракта еще на три года, сообщается на официальном сайте клуба.

Манчини начал свою тренерскую карьеру в 2000 году, став ассистентом Свена-Ерана Эрикссона в «Лацио». Дебют в качестве главного тренера состоялся в «Фиорентине» - под его руководством клуб выиграл Кубок страны.

Следующие два года Манчини тренировал клуб «Лацио» и вновь стал обладателем Кубка страны. В 2004 году Роберто возглавил «Интер», где провел самый успешный этап своей тренерской карьеры — под его руководством команда трижды подряд выигрывала Серию А, дважды побеждала в Кубке страны и один раз завоевала Суперкубок Италии.

После работы с «Манчестер Сити» и турецким клубом «Галатасарай», в ноябре 2014 года Манчини вернулся в «Интер» и провел с ним два года, завершив свое сотрудничество в августе 2016.

До Манчини ФК «Зенит» тренировал румын Мирча Луческу, который возглавил команду летом 2016 года после 12 лет работы в донецком «Шахтере». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял лишь третье место в РФПЛ. Тем не менее, под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России.

После досрочного прекращения контракта Луческу заявил, что его переход в петербургский футбольный клуб был ошибкой. Румынский специалист также выразил желание, чтобы «Зенит» компенсировал ему половину зарплаты от оставшегося контракта - 2 млн евро.