СМИ: Манчини стал тренером «Зенита»

Роберто Манчини подписал контракт с "Зенитом", сообщает в понедельник, 29 мая, испанский портал 100% Fichajes Fútbol.

По его информации, итальянец подписал трехлетний контракт с окладом 5 млн евро.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что 52-летний Манчини стал одним из основных кандидатов на пост главного тренера после возвращения в футбольный клуб Сергея Фурсенко. В пятницу, 26 мая, он был назначен председателем правления и президентом клуба.

Под руководством Луческу "Зенит" дошел до 1/16 финала Лиги Европы - 2016/17, где уступил бельгийскому "Андерлехту", занял третье место в чемпионате России, второй сезон подряд не получив путевку в самый престижный еврокубковый турнир - Лигу чемпионов.



Ранее тренером команды был Марча Луческу. Под его руководством "Зенит" дошел до 1/16 финала Лиги Европы - 2016/17, где уступил бельгийскому "Андерлехту" и занял третье место в чемпионате России.

Кроме того, ранее появлялась информация, что нападающему "Зенита" Александру Кержакову могут предложить должность играющего тренера в петербургском клубе.