Гендиректором «Зенита» стал его бывший глава Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко назначен гедиректором футбольного клуба "Зенит" вместо Максима Митрофанова, сообщает «Фонтанка».

Сергей Фурсенко возглавлял "Зенит" с декабря 2005 по 2008 год. С декабря 2009 года он был выдвинут кандидатом на пост президента РФС. С 2010 по 2012 год Фурсенко — президент Российского футбольного союза, а с 2011 по 2014 - член исполкома УЕФА.

Кроме того, как стало известно в пятницу, 26 мая, нападающему «Зенита» Александру Кержакову могут предложить должность играющего тренера в петербургском клубе. По информации источника АБН, близкого к руководству команды, контракт составят на один год с возможностью продления. Его стоимость неизвестна.

Кержаков выступает за «Зенит» с 2001 года. В этом сезоне он принял участие в 14 играх, забил один гол и отдал две голевые передачи.