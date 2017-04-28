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Медведев удивился удалению трех игроков "Урала" со стадиона "Зенит-арена"

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© Фото: inforeactor.ru

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"Рука все время тянулась к красной карточке?", - спросил у Мутко глава российского правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России по футболу, и в частности матч "Зенит" – "Урал", вызвавший резонанс среди футбольных экспертов и болельщиков, сообщает "Интерфакс".

"У нас некоторые матчи, как недавно это было в Петербурге, заканчиваются тем, что трех человек с поля удаляют", – сказал председатель правительства про матч "Зенит" – "Урал". "Сколько вообще можно удалить игроков?" – поинтересовался премьер правилами игры у  Мутко, который пояснил, что, когда на поле остается семь футболистов, игра останавливается.

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Первый матч на "Зенит-арене": дырки на газоне и протекающая крыша

"Мы, конечно, разобрались, считаем, что судья со своей задачей не справился. Не знаем, что за этим стоит: волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона", – признался Мутко. "Рука все время тянулась к красной карточке?" – с улыбкой переспросил глава правительства. "Судья допустил первое ошибочное решение, а потом..." – стал объяснять Мутко. "...Потом уже машинально доставал красные карточки…" – продолжил за него Медведев.

"Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола – и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского", – подчеркнул Медведев.

Ранее футбольный инспектор Эдуард Малый поставил неудовлетворительную оценку судье Алексею Еськову за его работу в матче «Зенит» – «Урал», который прошел 22 апреля на стадионе «Зенит-арена». Низкую оценку своей работы Еськов получил за то, что на 72-й минуте не удалил игрока екатеринбургской команды – Емельянова – за фол против Игоря Смольникова.

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита".

Первый матч на "Зенит-арене", который прошел 22 апреля, прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Об этом рассказывают многие пользователи в социальных сетях.

Например, корреспондент "Спорт-Экспресс" Гоша Чернов на своей странице в Twitter запостил несколько видео с игры, на одном из которых видно, как игроки то и дело пытаются "закопать ямки" в новом газоне.

В "закапывании" принял участие даже сам главный тренер ФК "Зенит" Мирча Луческу. "Луческу явно недоволен газоном, головой качает", - написал Чернов.

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