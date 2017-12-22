Россию лишили еще двух серебряных медалей Олимпиады-2014

Международный олимпийский комитет лишил Россию двух серебряных медалей Олимпиады в Сочи 2014 года, передает «Медуза». Награды были завоеваны в санном спорте: в мужском зачете и в смешанной эстафете.

Это произошло после дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, которых уличили в применении допинга. Кроме них были дисквалифицированы конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, а также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. Их дисквалификация никак не повлияла на медальный результат сборной.

Ранее МОК пожизненно дисквалифицировал бобслеиста Алексея Воеводу. Он выступал на Олимпиаде-2014 в мужских двойках и четверках. Вместе с ним выступал Александр Зубков: его дисквалифицировали в ноябре, лишив Россию золотой медали.

Тогда же Россию лишили двух золотых медалей, а также серебряной в конькобежном спорте: Ольгу Фаткулину, завоевавшую награду на женской 500-метровке также дисквалифицировали. Россия сместилась на третье место в неофициальном медальном зачете.