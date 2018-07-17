Прокуратура Ленобласти начала проверку «плесени и лезвий» в детском лагере «Мечта»

Прокуратура Ленобласти начала проверку в детском оздоровительном лагере «Мечта» в поселке Мичуринское Приозерского района после жалобы одного из родителей на ужасное содержание детей. Об этом сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Проверку также проводят сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти в Приозерском районе, они уже взяли пробы пищи. На отдых детей проверка не влияет, уточнили в прокуратуре.

Поводом для скандала стала вторая смена отдыхающих. Родители опубликовали фотографии, где видна плесень. Они также рассказали о лезвиях на полу и других опасностях. Сейчас дети вернулись в семьи и уже сами делятся увиденным.

«У платников (родители сами купили путевки – прим. ред.) хороший ремонт, дополнительные добавки, например, в виде йогурта и тому подобного. У нас, социальников (родителям дали путевки бесплатно – прим. ред.), даже попадались жуки и волосы в еде. Посуда абсолютно всегда была в разводах от моющего средства, из-за этого многие даже боялись ее трогать», – делится воспитанница Лада Колесова в закрытой группе «ДОЛ Мечта (Мичуринское)» в социальной сети «ВКонтакте».

«На территории лагеря работало кафе. Однажды я купила там кекс, он оказался с плесенью. Мне его поменяли, когда я показала плесень. На следующий день такие же кексы дали нам на полдник. Вожатые увидели, что они все в плесени и закричали, чтобы мы даже не трогали их», – отметила Колесова.

По ее словам, после жалобы родителей, отношение к детям изменилось, но не в лучшую сторону. «Например, если наш отряд выигрывал в конкурсах, то нас не награждали. В последнем «Конкурсе драконов» мы заняли первое место по результатам голосования, а вторыми были «Мечтатели» (это платный отряд), так наградили «Мечтателей», а мы оказались наказаны», – рассказала она.

О плохой еде в том числе говорят и сами сотрудники ДОЛ «Мечта». «Таких объедков я даже в самые голодные времена не ел. Благо, до магазина 30-40 минут пешком в одну сторону. Да, моющие средства в рационе тоже присутствуют, как и полусгнившие фрукты, потому что свежими кормить невыгодно. Педсоставы, которые хоть немного смыслят в воспитании детей, надолго в этом лагере не задерживаются, потому что во главе стоят люди, которых интересуют исключительно деньги, не более», – написал Дмитрий Шворов в закрытой группе «ДОЛ Мечта (Мичуринское)» в социальной сети «ВКонтакте».

Результаты проверки будут известны в первых числах августа.