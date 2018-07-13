«Пахнет плесенью, валяются лезвия»: петербуржцы жалуются на ужасное содержание детей в лагере «Мечта»

Жители Петербурга жалуются, что их детей отправили в детский оздоровительный лагерь «Мечта» в поселке Мичуринское Приозерского района Ленобласти, где пахнет плесенью, повсюду пыль, ползают насекомые. Об этом рассказывают в закрытой группе «ДОЛ Мечта (Мичуринское)» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Надежда Невоструева

«Ребенок находится в лагере на второй смене, первый отряд. Путевка выдана Администрацией Красногвардейского района. Первую смену она провела там же, никаких нареканий не было. Нормальные корпуса, нормальная еда. Сейчас их заселили в заброшенный до этого корпус, который при них же его приводили в порядок. Выгоняли поселившихся там кошек, чинили туалеты, подметали (даже не мыли) полы», – написала Надежда Невоструева.

По ее словам, в помещениях и в шкафах пахнет плесенью, повсюду ползают насекомые.

«Ободраны обои, пол в ужасном состоянии. Разбиты окна, валяются лезвия. Окна закрываются на гвоздь. У девочек появилась аллергия, которая до этого не проявлялась. Душ нормально не принять, ходили по знакомству в другие корпуса. Из двух раковин на этаже можно по факту пользоваться одной, так как из второй течет вонючая вода. Это что, оздоровление детей?» – задается вопросом Невоструева.

Еще одна женщина пишет, что ее дочь тоже поселили в этот же корпус. «Это же второй корпус, в котором живет моя дочь! В родительский день даже охранник дежурил рядом, чтобы родители не вошли внутрь! Я лишь снаружи сфотографировала фрагмент крыльца этого корпуса», – отметила Ксения Пухова.

Фото: Надежда Невоструева

Администрация ДОЛ «Мечта» отрицает все обвинения. «Никто из родителей в администрацию не обращался, ребят домой не забирали. Тем более, когда у нас было холодно, мы даже отопление детям включили», – заявил корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» менеджер по работе с клиентами.

Несмотря на это, родители уже обратились с жалобами в прокуратуру Ленобласти и Роспотребнадзор Ленобласти в Приозерском районе.

На вопрос «Санкт-Петербург.ру», проводится ли проверка лагеря, в Роспотребнадзоре ответили: «К сожалению, мы такую информацию по телефону не даем. Обычно, если есть какая-то важная информация, мы ее сами в газеты отправляем. Если вам надо, приезжайте сюда и разговаривайте с начальником, если она вам ответит».

На официальном сайте ДОЛ «Мечта» указана цена путевку в лагерь на одну смену, она стоит 44 тыс. рублей.

Фото: Надежда Невоструева