  • 13 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 20:19 62.6325  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 20:19 73.0996  
Нефть($) 13.07.2018 75.32 +1.25
Нефть(p) 13.07.2018 4695.68 +53.86

«Пахнет плесенью, валяются лезвия»: петербуржцы жалуются на ужасное содержание детей в лагере «Мечта»

Автор:


© Фото: Hansel and Regrettal / flickr.com

Темы дня

Родители обратились с жалобами в прокуратуру Ленобласти и Роспотребнадзор.

Жители Петербурга жалуются, что их детей отправили в детский оздоровительный лагерь «Мечта» в поселке Мичуринское Приозерского района Ленобласти, где пахнет плесенью, повсюду пыль, ползают насекомые. Об этом рассказывают в закрытой группе «ДОЛ Мечта (Мичуринское)» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Надежда Невоструева
 

«Ребенок находится в лагере на второй смене, первый отряд. Путевка выдана Администрацией Красногвардейского района. Первую смену она провела там же, никаких нареканий не было. Нормальные корпуса, нормальная еда. Сейчас их заселили в заброшенный до этого корпус, который при них же его приводили в порядок. Выгоняли поселившихся там кошек, чинили туалеты, подметали (даже не мыли) полы», – написала Надежда Невоструева.

По ее словам, в помещениях и в шкафах пахнет плесенью, повсюду ползают насекомые.

«Ободраны обои, пол в ужасном состоянии. Разбиты окна, валяются лезвия. Окна закрываются на гвоздь. У девочек появилась аллергия, которая до этого не проявлялась. Душ нормально не принять, ходили по знакомству в другие корпуса. Из двух раковин на этаже можно по факту пользоваться одной, так как из второй течет вонючая вода. Это что, оздоровление детей?» – задается вопросом Невоструева.

Еще одна женщина пишет, что ее дочь тоже поселили в этот же корпус. «Это же второй корпус, в котором живет моя дочь! В родительский день даже охранник дежурил рядом, чтобы родители не вошли внутрь! Я лишь снаружи сфотографировала фрагмент крыльца этого корпуса», – отметила Ксения Пухова.
Фото: Надежда Невоструева
 

Администрация ДОЛ «Мечта» отрицает все обвинения. «Никто из родителей в администрацию не обращался, ребят домой не забирали. Тем более, когда у нас было холодно, мы даже отопление детям включили», – заявил корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» менеджер по работе с клиентами.

Несмотря на это, родители уже обратились с жалобами в прокуратуру Ленобласти и Роспотребнадзор Ленобласти в Приозерском районе.

На вопрос «Санкт-Петербург.ру», проводится ли проверка лагеря, в Роспотребнадзоре ответили: «К сожалению, мы такую информацию по телефону не даем. Обычно, если есть какая-то важная информация, мы ее сами в газеты отправляем. Если вам надо, приезжайте сюда и разговаривайте с начальником, если она вам ответит».

На официальном сайте ДОЛ «Мечта» указана цена путевку в лагерь на одну смену, она стоит 44 тыс. рублей.
Фото: Надежда Невоструева

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Яблочный дух: топ-5 заведений Петербурга, где наливают освежающий сидр

    «Санкт-Петербург» изучил, где в Северной столице подают самый вкусный яблочный напиток.

    читать далее →

    Прохлада и веселье: топ-6 лучших пляжей Ленобласти, где разрешено купаться

    Роспотребнадзор запретил купаться в Северной столице, поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел несколько озер, где официально разрешено принимать водные процедуры.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram