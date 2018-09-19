Над Нарвским заливом в Ленобласти засняли водяной смерч. Автор видео – Георгий Кондратенко – преследовал вихрь до тех пор, пока он не рассеялся.

Видео: Instagram / @jorykey

"С самого детства, как прочитал в старой советской энциклопедии по географии об этом явлении, мечтал увидеть его вживую. Правда, не хватило ему силы соединиться с водой, но зато был совсем рядом: смогли подъехать достаточно близко", – написал он на свой странице в Instagram.

Ранее? в середине августа, очевидцы запечатлели два смерча, образовавшихся в Финском заливе недалеко от поселка Лебяжье. Вихри сильного ветра образовали воронку и прошли вдоль берега.