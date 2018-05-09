  • 10 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 63.2124  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 75.0114  
Нефть($) 08.05.2018 76.05 +0.64
Нефть(p) 08.05.2018 4769.46 +3.46

Тысячи петербуржцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка» (ФОТО)

Автор:


© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
    следующая

    Темы дня

    Среди них был замечен Георгий Полтавченко с портретом брата дедушки, который погиб в бою под Сталинградом.

    Тысячи петербуржцев 9 мая приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое завершилось на Дворцовой площади, где в 17:00 начался праздничный концерт.

    Участники акции с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, прошли около четырех километров.

    Читайте также:

    Связь поколений: ветераны ВОВ и волонтеры о своем детстве, трудностях и как они меняют жизнь друг друга

    В колонне был замечен губернатор Петербурга Георгий Полтавченко с портретом брата дедушки, который погиб в бою под Сталинградом в 1942 году.

    «Это важная объединительная акция, которая говорит о том, что связь поколений в нашей стране не нарушена. Наши истоки дают нам силы идти вперед. Я уверен, что всегда Россия будет великой, мощной державой, с которой будут брать пример доброты, трудолюбия и честности», – отметил глава Северной столицы.

    Рядом с ним шли полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

    По данным Западного военного округа, в составе марша прошли подразделения «бессмертных» экипажей подводных лодок, погибших в Балтийском море, и «бессмертной» эскадрильи, где были фотографии летчиков и моряков, погибших в годы ВОВ, в том числе пилота МиГ-3 старшего лейтенанта Василия Бухтеева, обнаруженного 29 апреля поисковиками.

    Правопорядок и безопасность шествия обеспечат 3600 полицейских и сотрудников Росгвардии, а также 970 дружинников. Предусмотрено дежурство бригад скорой медицинской помощи, участникам на всем протяжении пути помогут 350 волонтеров.

    Акция «Бессмертный полк» в 2018 году уже в седьмой раз проходит в день Победы в России и других странах мира. В прошлом году участниками шествия в Северной столице стали более 700 тыс. человек. Впервые подобное шествие прошло в Томске в 2012 году по инициативе журналистов Томской медиа-группы.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Со слезами на глазах: как Петербург отметит День Победы

      Торжественные парады, шествия, концерты, возложения венков – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал все мероприятия к празднику воедино.

      читать далее →

      Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

      Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

      читать далее →

      Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

      Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

      Мессенджер могут заблокировать на территории России уже 13 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как продолжить пользоваться любимым приложением даже после блокировки.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

      Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      08.05.18
      Доставка цветов по Санкт-Петербургу
      08.05.18
      Правильные коттеджи – только у «Good Village»
      04.05.18
      Магазин серверов
      18.04.18
      Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
      12.04.18
      Фотообои на заказ от отечественного производителя
      12.04.18
      Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
      10.04.18
      «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
      10.04.18
      Изготовление откатных ворот

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram