Тысячи петербуржцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка» (ФОТО)

Тысячи петербуржцев 9 мая приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое завершилось на Дворцовой площади, где в 17:00 начался праздничный концерт.

Участники акции с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, прошли около четырех километров.

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В колонне был замечен губернатор Петербурга Георгий Полтавченко с портретом брата дедушки, который погиб в бою под Сталинградом в 1942 году.

«Это важная объединительная акция, которая говорит о том, что связь поколений в нашей стране не нарушена. Наши истоки дают нам силы идти вперед. Я уверен, что всегда Россия будет великой, мощной державой, с которой будут брать пример доброты, трудолюбия и честности», – отметил глава Северной столицы.

Рядом с ним шли полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

По данным Западного военного округа, в составе марша прошли подразделения «бессмертных» экипажей подводных лодок, погибших в Балтийском море, и «бессмертной» эскадрильи, где были фотографии летчиков и моряков, погибших в годы ВОВ, в том числе пилота МиГ-3 старшего лейтенанта Василия Бухтеева, обнаруженного 29 апреля поисковиками.

Правопорядок и безопасность шествия обеспечат 3600 полицейских и сотрудников Росгвардии, а также 970 дружинников. Предусмотрено дежурство бригад скорой медицинской помощи, участникам на всем протяжении пути помогут 350 волонтеров.

Акция «Бессмертный полк» в 2018 году уже в седьмой раз проходит в день Победы в России и других странах мира. В прошлом году участниками шествия в Северной столице стали более 700 тыс. человек. Впервые подобное шествие прошло в Томске в 2012 году по инициативе журналистов Томской медиа-группы.