В ночь на 6 апреля разведут Володарский, Благовещенский и Троицкий мосты

В ночь с 5 на 6 апреля разведут три моста: Володарский, Благовещенский и Троицкий. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

«Володарский разведут с 02.00 до 03.45 и с 04.15 до 05.45, Благовещенский – с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 05.00, Троицкий – с 01.20 до 04.50. Наводка мостов может быть осуществлена ранее указанного времени», – рассказали в пресс-службе.

Читайте также:

Француз посреди Невы: Троицкий мост отмечает 50 лет после масштабной реконструкции

С 01:40 до 04:45 будет полностью закрыто движение транспорта по Литейному мосту. Мосты готовят к навигации. На Неве и Малой Неве она начнется 10 апреля, на рукавах Невы – 20 апреля.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.