Синоптики обещают Петербургу резкое потепление и дожди. Об этом на своей странице в Facebook написал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Зима, мороз и снег кругом. Но циклоны с Атлантики уже планируют захватить нашу территорию. Так что привычная оттепель с дождем придут во второй половине недели", – рассказал Колесов.

Согласно данным на сайте "Форека", плюсовая температура в Северной столице ожидается уже в четверг, 25 января. Предполагается, что теплая погода простоит минимум до 31 января.

Ранее Колесов рассказал, что февраль в Петербурге тоже будет теплым, температура воздуха будет выше нормы на один-два градуса. Во второй половине месяца будет становиться все теплее.