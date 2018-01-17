Главный синоптик Петербурга прогнозирует теплый февраль

В феврале в Петербурге сохранится умеренная температура, будет много осадков, сообщил главный синоптик города Александр Колесов на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику Крещения.

По словам Колесова, температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса. Во второй половине месяца будет становиться все теплее. Колесов пояснил, что погода в регионе зависит от Атлантических циклонов, и для солнечной погоды нужен приход Сибирского антициклона.

Средняя температура в 2017 году в России составила +1 градус. По словам синоптика, экстремально теплый год выдался не только в России, но и в Китае. При этом за последний год были не самые экстремальные температурные значения. Колесов объяснил погоду цикличностью.

«Нестабильность погоды связана с тем, что так устроена атмосфера. Если в одном месте тепло, в другом холодно. В Петербурге сохраняются экстремальные температуры. Сейчас живем в цикле повышения, а потом будет похолодание», – передает слова Колесова корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

О погоде на весну говорить пока трудно, заметил Колесов. Тем не менее, он сообщил, что температура воздуха в марте ожидается немного выше нормы.