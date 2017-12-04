У стен Смольного прошел пикет против переименования Советских улиц. Активистка «Коммунистов России» держала в руках плакат с надписью: «Переименование Советских - разжигание розни». Об этом сообщает АБН.

«Коммунисты России» 4 декабря также опубликовали петицию, которая требует защитить советские улицы. Требования петиции – распустить Топонимическую комиссию Петербурга, сохранить существующие названия Советских улиц и улицы Восстания и на законодательном уровне ввести запрет на переименования существующих петербургских топонимов.

Ранее, 24 ноября, Топонимическая комиссия Петербурга проголосовала за переименование Советских улиц в Рождественские. Также комиссия высказалась за возвращение улице Восстания названия Знаменской. Решение широко обсуждалось, в частности, по нему высказался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он отметил, что в таких случаях нужно спрашивать мнения не только Топонимической комиссии, но и жителей города.

Решение комиссии не является окончательным решением о переименовании улиц. Указ о переименовании также должен подписать губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.