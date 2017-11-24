В Петербурге появится сквер имени Сергея Довлатова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

"Сквер между домами 15 и 17 на Загородном проспекте будет носить имя Сергея Довлатова. Ура!" - написал парламентарий. Сейчас сквер является безымянным.

Решение переименовать сквер приняла Топонимическая комиссия, теперь документ должен подписать губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Также комиссия решила переименовать десять Советских улиц в Рождественские, а улицу Восстания - в Знаменскую, это ее историческое название. При этом Площадь Восстания сохранит свое название.