Полиция пришла с обысками в муниципалитет «Смольнинское». Оперативники изучают крупнейшие контракты, большинство которых приходится на благоустройство. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Мероприятия проходят на Суворовском проспекте, 60, с десяти утра 30 ноября. Главы муниципалитета Григорий Ранков подтвердил, что работа в настоящее время полностью парализована.

При этом на сегодняшний день назначено заседание муниципального совета по утверждению бюджета. «Заседание состоится. Я могу перенести его в другое помещение. И бюджет мы сегодня утвердим», - рассказал Ранков.

«Смольнинское» - крупнейший муниципалитет Центрального района. Днем ранее, 29 ноября, депутаты Законодательного собрания Петербурга пригрозили главе Центрального района Андрею Хлуткову проверками и разбирательствами.