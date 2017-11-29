Депутаты ЗакСа грозят главе Центрального района проверками и разбирательствами

Депутаты Законодательного собрания Петербурга грозят главе Центрального района проверками и разбирательствами. Парламентарий Мария Щербаков в третий раз пожаловалась губернатору Георгию Полтавченко на Андрея Хлуткова. б этом сообщает «Фонтанка.ру».

На заседании сегодняшнем заседании ЗакСа, 29 ноября, 41 депутат поддержал обращение Щербаковой к губернатору о расселении коммунальных квартир. Она выразила недовольство тем, как исполняется эта целевая программа в Центральном районе. Также Щербакова снова указала на нарушения в работе местной администрации. Именно из-за их некомпетентности, по ее мнению, программа откровенно «буксует».

«Считаете ли вы целесообразным введение персональной ответственности за неисполнение должностными лицами администрации целевых программ Петербурга?» - обратилась она к губернатору. Также Щербакова попросила дать оценку «деструктивных действий чиновников», которые, по ее словам, сорвали сроки ответов на три десятка обращений граждан.

Руководитель фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко предложил устроить администрации Центрального района проверку Контрольно-счетной палаты, а депутат от «Партии Роста» Максим Резник уточнил, не лучше ли дать ЗакСу право согласовывать кандидатуры руководителей районов. «Степень нашего взаимодействия была бы выше», - высказался он.

Кроме того, поступило предложение поставить вопрос о соответствии должности глав района - не только Центрального, но и Красносельского, которые, по оценке парламентариев, «пришли и мутят воду».

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что вопрос нужно решать оперативно, это дает возможность Щербаковой обращаться с депутатским запросом напрямую к Полтавченко, минуя вице-губернатора. С его позицией согласилось большинство. «Глава района может ошибаться, но интриговать против депутатов недопустимо», - подытожил Макаров.

Конфликт между Марией Щербаковой и главой администрации Центрального района Андреем Хлутковым продолжается несколько месяцев. Она уже дважды жаловалась на то, что ее преемник не публикует в районной газете информацию о ее деятельности. Георгий Полтавченко отвечал, что чиновники не могут вмешиваться в деятельность и редакционную политику СМИ.

Спикер ЗакСа выступает на стороне Щербаковой - он даже обвинял Хлуткова в травле депутата. В пресс-службе Центрального района заявляли, что Хлутков не собирается комментировать конфликт и «опускаться до уровня депутатов».