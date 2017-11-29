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МВД пришло с обысками к «Ленводхозу» из-за нарушений при очистке реки Славянки

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© Фото: lenvodhoz.ru

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Оперативники пытаются найти «дополнительные эпизоды преступной деятельности».

Следователи ГУ МВД по Петербургу 29 ноября пришли с обысками к ГУП «Ленводхоз» из-за нарушений при очистке русла реки Славянки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о хищении при исполнении государственного контракта по расчистке реки Славянка. Оперативники пытаются найти «дополнительные эпизоды преступной деятельности».

Ранее, 30 октября, в Пулково был задержан экс-директор ГУП «Ленводхоз» Владимир Иванов, он возглавлял предприятие в 2014-2016 годах.

По версии следствия, деньги были похищены при исполнении контракта от 2014 года на 12,4 млн рублей на очистку Славянки от девяти тыс. кубометров донных отложений. Действия Иванова квалифицируются по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», суд отправил его под домашний арест. 

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