В отношении Seven Suns Development возбуждено дело о хищении более 15 млн рублей. Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль петербургского Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело касается комплекса «Я - романтик» на Васильевском острове. Пять дольщиков с августа 2014 года по сентябрь 2016 года перечислили ООО «Вымпел» (юрлицо застройщика Seven Suns) более 15 млн рублей, однако ключей от квартир так и не получили.

«Застройщик в сроки, предусмотренные договорами, квартиры потерпевшим не предоставил, от общения с ними всячески уклонялся. Следствием проводится необходимые мероприятия, в том числе обыска, направленные на установление причин неисполнения застройщиком своих обязательств, а также сведений о расходовании денежных средств дольщиков», - рассказали в СК.

Ранее стало известно, что следователи пришли с обысками в центральном офисе продаж компании бизнес-центре «Толстой сквер» на улице Льва Толстого, 9. Поводом стало уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Seven Suns Development уже имеет скандальную репутацию. Например, в Курортном районе на территории бывшего пансионата «Дюны» идет строительство жилого комплекса «Светлый мир «Внутри». Элитные апартаменты на берегу моря можно купить прямо сейчас, однако по документам, выданным Госстройнадзором, здесь будут построены не дома, а санаторий.

Мало того, что в комплексе вместо квартиры можно купить «кота в мешке», компанией также недовольны и местные жители района. По их словам, Seven Suns захватывает местный пляж и незаконно вырубает деревья на территории «Дюн». Депутаты петербургского Законодательного собрания уже обратилоись к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить незаконное строительство жилого комплекса. Подробнее о скандальной стройке читайте в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».