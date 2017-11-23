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СК пришел с обысками к застройщику Seven Suns Development

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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Поводом стало уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Следственный комитет Василеостровского района 23 ноября пришел с обысками к застройщику Seven Suns Development. Поводом стало уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Обыски прошли в центральном офисе продаж компании бизнес-центре «Толстой сквер» на улице Льва Толстого, 9. В Sevens Suns подтвердили, что утром прошли обыски, однако в настоящее время офис работает в штатном режиме.

Уголовное дело касается комплекса «Я - романтик» на Васильевском острове. Несколько дольщиков полностью оплатили жилье, однако до сих пор не получили ключи от квартир. По данным СК, неустановленные лица, действуя от имени ООО «Вымпел» (юрлицо застройщика Seven Suns), получили денежные средства и своих обязательств не выполнили.

Seven Suns Development уже имеет скандальную репутацию. Например, в Курортном районе на территории бывшего пансионата «Дюны» идет строительство жилого комплекса «Светлый мир «Внутри». Элитные апартаменты на берегу моря можно купить прямо сейчас, однако по документам, выданным Госстройнадзором, здесь будут построены не дома, а санаторий.

Мало того, что в комплексе вместо квартиры можно купить «кота в мешке», компанией также недовольны и местные жители района. По их словам, Seven Suns захватывает местный пляж и незаконно вырубает деревья на территории «Дюн». Депутаты петербургского Законодательного собрания уже обратилоись к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить незаконное строительство жилого комплекса. Подробнее о скандальной стройке читайте в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

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