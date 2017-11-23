Станцию метро «Девяткино» хотят переименовать в «Менделеевскую». С такой инициативой выступила компания-застройщик «Арсенал-Недвижимость».

Идею уже поддержали депутаты муниципального образования «Муринское сельское поселение». В ближайшее время местные власти обратятся за поддержкой инициативы губернатору Петрбурга и Законодательному собранию Ленобласти.

Ранее «Арсенал-Недвижимость» установила в Мурино памятник химику Дмитрию Менделееву. Открытие монумента дало старт программы благоустройства новых кварталов Западного Мурино.

Станция метро «Девяткино» была открыта в 1978 году на территории Ленобласти, изначально она называлась «Комсомольская», но в 1992 году получила название по ближайшей железнодорожной платформе Приозерского направления.