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Станцию метро «Девяткино» хотят переименовать в «Менделеевскую»

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© Фото: Город+

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С такой инициативой выступила компания-застройщик «Арсенал-Недвижимость».

Станцию метро «Девяткино» хотят переименовать в «Менделеевскую». С такой инициативой выступила компания-застройщик «Арсенал-Недвижимость».

Идею уже поддержали депутаты муниципального образования «Муринское сельское поселение». В ближайшее время местные власти обратятся за поддержкой инициативы губернатору Петрбурга и Законодательному собранию Ленобласти.

Ранее «Арсенал-Недвижимость» установила в Мурино памятник химику Дмитрию Менделееву. Открытие монумента дало старт программы благоустройства новых кварталов Западного Мурино.

Станция метро «Девяткино» была открыта в 1978 году на территории Ленобласти, изначально она называлась «Комсомольская», но в 1992 году получила название по ближайшей железнодорожной платформе Приозерского направления.

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