Неподалеку от станции "Девяткино" открыли памятник Менделееву

В четверг, 5 октября, на аллее бульвара Менделеева в поселке Мурино Ленинградской области появился памятник ученому-химику Дмитрию Менделееву. В пяти минутах ходьбы от него находится станция метро и железнодорожная станция "Девяткино".

Официальное название скульптурной композиции - «Сон Менделеева». По задумке авторов, статуя знаменитого химика водружена на ажурный постамент, аллегорически отображающий полет фантазии Дмитрия Ивановича в момент создания периодической системы элементов.

Инициатор и спонсор открытия памятника - ГК «Арсенал-Недвижимость».

Фото: elenasinen / instafram

Прежде основными достопримечательностями Мурино были монументы, посвященные Великой Отечественной войне, а также несколько памятников архитектуры, которые появились там еще в советские годы.