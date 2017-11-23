Сулеймана Керимова отпустили под залог в размере пяти млн евро

Французский суд отпустил российского сенатора Сулеймана Керимова из-под стражи под залог в размере пяти млн евро. При этом у Керимова изъяли российский паспорт, ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы на Лазурном берегу. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на RTL.

Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег при уклонении от уплаты налогов. Сенатор также должен будет «несколько раз в неделю» являться в полицию, чтобы подтвердить, что он соблюдает условия залога.

Кроме того, МИД Франции выпустил специальное разъяснение относительно дипломатического статуса Керимова. Там подчеркнули, что российский сенатор может пользоваться иммунитетом от уголовного преследования только в том случае, когда речь идет о действиях, связанных с исполнением официальных обязанностей. Окончательное решение о применении иммунитета принимает суд.

Керимов был задержан после прилета в Ниццу 20 ноября. Его обвиняют в покупке вилл на Лазурном берегу через подставные фирмы, чтобы не платить налоги. Россия заявила протест в связи с задержанием Керимова, указывая, что у него есть дипломатический паспорт.

Источники сразу нескольких СМИ рассказали, что в Ниццу Керимов прилетел как частное лицо, а его дипломатический паспорт хранится в Москве. Безусловный дипломатический иммунитет распространяется только на сотрудников посольств.

По данным «Известий», задержание Керимова могло быть связано с расследованием так называемого российского «вмешательства» в президентские выборы в США и новым пакетом санкций в отношении россиян, который, как ожидается, будет принят в ближайшее время. В связи с этим ситуация вокруг сенатора может перерасти в серьезный дипломатический конфликт Москвы и Парижа.



