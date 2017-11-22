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Во Франции задержан сенатор Сулейман Керимов

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА "Новости"

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Он подозревается в неуплате налогов, однако не признал свою вину.

Во Франции задержан член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ во Франции.

Бизнесмен был задержан 20 ноября в аэропорту Ниццы. "Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения", - цитирует РИА "Новости" представителя посольства РФ во Франции.

Сенатор находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы, ему продлен срок задержания еще на сутки, пишет "Интерфакс". По данным Reuters, задержание Керимова связано с делом о покупке дорогой недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании для ухода от налогов.

Керимов не признал свою вину, сообщает телеканал "Россия-24" со ссылкой на источники. Он объявил о своей невиновности в ходе встречи с представителями французской прокуратуры. При этом официально пока не известно, какие именно обвинения выдвинуты Францией.

МИД России заявил, что Керимов "относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств". Собеседники "России-24" пояснили, что правоохранительные органы Франции сочли возможным задержать Керимова, так как он находился в стране не в составе официальной делегации.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что задержание российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции может быть спланированной провокацией, пишет ТАСС.

"Надеюсь, что это недоразумение, особенно с учетом дипломатического иммунитета Керимова как члена Совета Федерации. Хотя, возможно, и спланированная провокация", - заявил Слуцкий, добавив, что Керимов является достаточно известным политиком в России и успешным в прошлом бизнесменом. "Хотелось бы надеяться, что здесь нет политической подоплеки и Керимов в скором времени будет отпущен", - отметил депутат.

Тем временем акции ПАО "Полюс", которое контролирует учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, на Московской бирже падают на более чем 5% на фоне задержания Керимова.

Россия потребует у Франции экстрадиции Сулеймана Каримова. Аналогичная история уже больше 15 лет тянется с петербургским бизнесменом Виталием Архангельским, который захватил бизнес и уехал жить во Францию, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. Российские власти дважды требовали экстрадиции Архангельского. Но получили отказ апелляционного суда Экс-ан-Прованса в экстрадиции проживающего в Ницце российского бизнесмена.

В июле 2012 года российские бизнесмены, вынуждено проживающие за границей, и правозащитники учредили фонд "Международная защита", цель деятельности которого помощь россиянам, эмигрировавшим по политическим мотивам. Одним из инициаторов создания фонда как раз стал Виталий Архангельский.

Учредителями стали Лев Пономарев, Сергей Колесников, Виталий Архангельский, Андрей Корчагин и Павел Строилов. Фонд решает не только юридические, политические и пропагандистские вопросы, но и бытовые, помогая людям адаптироваться в сложной ситуации.

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