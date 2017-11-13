Тучков мост 18 ноября будет полностью закрыт. Именно на этот день намечено открытие моста после масштабной реконструкции. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

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Мост будет полностью закрыт с 06:00 до 20:00. На этот же срок ограничено движение по Большому пр. П.С. от пр. Добролюбова до Тучкова моста. Предположительно, открытие движения состоится 18 ноября в 15:15, уточнили в ГАТИ.

Ко всему прочему с 15 по 18 ноября будет закрыто движение транспорта по Тучкову мосту от Ждановской набережной к набережной Макарова; по набережной Макарова от Кадетской линии В.О. к Среднему пр. В.О.; а также ограничено движение по Ждановской набережной у Тучкова моста и на перекрестке набережной Макарова и Кадетской линии В.О.

Реконструкцию моста начали еще 7 июня 2016 года, однако тут же прервали из-за проведения Петербургского международного экономического форума и праздника выпускников "Алые паруса" - работы возобновились через месяц, 4 июля и идут до сих пор.

К необходимости реконструировать мост привела возросшая интенсивность движения. Кроме того, заканчивался срок службы железобетонных строений. В итоге из городского бюджета выделили 2,45 млрд рублей для полноценного ремонта переправы, контракт был подписан с компанией "Пилон".