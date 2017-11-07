Раненые в Сирии журналисты и военнослужащие вернулись в Россию. Их доставил в Москву медицинский самолет "Скальпель", оборудованный спецмодулями для безопасной перевозки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Журналисты и военносулжащие пострадали в понедельник, 6 ноября, при подрыве террористами управляемого фугаса в одном из жилых кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор. Сегодня раненых доставили на аэродром "Чкаловский" в Московской области.

Среди пострадавших: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев ("Звезда") и Дмитрий Стародубский ("Звезда"), а также военнослужащие российского Международного противоминного центра, которые занимались разминированием местности. Их жизни вне опасности.