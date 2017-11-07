Четверо российских журналистов пострадали при подрыве фугаса в Сирии

Четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих пострадали при подрыве террористами управляемого фугаса в одном из жилых кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим" (Сирия), где им оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Среди пострадавших: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев (Звезда) и Дмитрий Стародубский (Звезда), а также военнослужащие российского Международного противоминного центра, которые занимались разминированием местности.

Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский - одни из наиболее опытных военных репортеров "Звезды", говорится на сайте телеканала. "Для обоих текущая командировка, которая началась более двух месяцев назад, - третья по счету в Сирийскую Арабскую Республику. Желаем скорейшего выздоровления нашим коллегам-журналистам и военнослужащим", - отмечается в сообщении.

В свою очередь на НТВ сообщили, что ждут скорейшего возвращения своих коллег. "Мы внимательно следим за судьбой наших коллег - корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова. Наши ребята живы, и это главное. Сейчас для нас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой", - сообщили в пресс-службе НТВ.