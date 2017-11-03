Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке. На Манхэттене 31 октября грузовик наехал на пешеходов, погибли восемь человек, более 10 получили ранения.

В заявлении, распространенном на связанных с ИГ сайтах, 29-летний выходец из Узбекистана Сайдулло Саипов, управлявший грузовиком, называется «солдатом халифата» и «одним из бойцов ИГ», пишет «Медуза» со ссылкой на CNN.

Саипов, задержанный полицией, заявил на допросе, что регулярно просматривал видео ИГ и организовать теракт решил, в том числе, под их влиянием. В грузовике была, как сообщили источники в полиции, найдена записка с присягой на верность ИГ.

Саипов работал водителем в сервисе такси Uber. В Uber подтвердили, что он прошел проверку биографических данных перед устройством на работу. Сейчас сервис такси оказывает содействие спецслужбам в расследовании теракта.

Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов проживает в США с 2010 года. Ему предъявлены обвинения в предоставлении материальной помощи ИГ, насилии и повреждении транспортных средств. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал инцидент на Манхэттене «трусливым актом террора».