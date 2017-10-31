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Виновник ДТП, в котором погиб зампред ЗакСа Солтан, получил 4,5 года колонии-поселения

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© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

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Иски о компенсации морального вреда удовлетворены на 3,3 млн рублей.

Виновник ДТП, в котором погиб заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга Павел Солтан, получил 4,5 года колонии-поселения. Приговор 31 октября огласил Всеволожский горсуд, пишет «Фонтанка.ру».

По версии следствия, водитель встречного автомобиля Дмитрий Изотов потеряло управления на 43-м километре дороги Парголово – Огоньки, выехал на своем Mercedes на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Verso, за рулем которой не пристегнутым сидел Солтан.

Подсудимый вину не признавал и настаивал на противоположном движении автомобилей, якобы Изотов двигался в сторону Петербурга, а Солтан наоборот, однако суд признал версию следствия доказанной. Иски о компенсации морального вреда удовлетворены на 3,3 млн рублей.

Процесс длился десять месяцев, основное время стороны потратили на выяснение направлений. Кроме того, защита обращала внимание на специфичное вождение депутата. Он управлял автомобилем с протезами рук и ног, однако судья посчитала, что это не может служить помехой для вождения.

Иски о компенсации морального вреда удовлетворены на 3,3 млн рублей. Брату погибшего присуждена компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей, падчерице – 2,5 млн рублей. Изотов обжалует приговор в Ленинградский облсуд.

Павел Солтан моментально погиб в ДТП на Выборгском шоссе 14 августа 2016 года. Его жену госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачам не удалось ее спасти, она скончалась в больнице в ночь на 15 августа.

Дочь получила травмы средней тяжести, она также была доставлена в больницу, у нее диагностировали перелом ноги, таза и большую потерю крови. В конце ноября 2016 года, в день своего 22-летия, Анастасия Солтан выпала из окна 12 этажа. Следственный комитет начал проверку по факту ее гибели.

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