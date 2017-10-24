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Депутат Вишневский предлагает приравнять крестный ход к митингу

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© Фото: Игорь Албин / Telegram

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Для этого необходимо внести поправки в региональный закон о митингах.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский предлагает приравнять крестный ход к митингу. Для этого необходимо внести поправки в региональный закон о митингах. Об этом сообщается на официальном сайте фракции "Яблоко".

"Мы совершенно не возражаем против того, чтобы на Невском проспекте проводился крестный ход, но считаем, что в этом случае должно быть право там же проводить и марш в защиту Петербурга", - заявил руководитель фракции "Яблоко" в Северной столице Борис Вишневский.

Сейчас в федеральном законе "О свободе совести и религиозных объединениях" говорится, что крупные религиозные обряды и церемонии должны быть организованы в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. "При этом в законе Петербурга о митингах прямо сказано, что его действие не распространяется на проведение религиозных обрядов и церемоний", - рассказали во фракции.

По словам Вишневского, права граждан не могут зависеть от их религиозной принадлежности. "По Конституции верующие и неверующие уравнены в правах, но при этом сегодня мы имеем ситуацию, при которой у нас одни более равны, нежели другие", - резюмировал он.

На предложение Вишневского уже ответили в комитете по вопросам законности и правопорядка Смольного, пишет "Закс.ру". Советник председателя комитета Иван Краснов считает, что поправки в городской закон о митингах нуждаются в серьезном юридическом анализе.

"Оценка дополнительных затрат, необходимых для реализации тех или иных изменений порядка согласования публичных мероприятий, равно как и прогнозируемых последствий, может быть произведена после того, как данные изменения будут официально представлены в комитет", - прокомментировал инициативу Иван Краснов.

В пятницу, 27 октября, в рамках заседания комитета по законодательству пройдут депутатские слушания по правоприменительной практике и изменению городского законодательства о собраниях и митингах. Слушания назначены по инициативе уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Свои предложения по изменению закона о митингах предложат представители разных фракций.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что запрет на проведение митингов и демонстраций на Невском проспекте не распространяется на религиозные обряды и праздничные мероприятия. По его словам, проведение крестного хода 12 сентября было согласовано и законно.

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