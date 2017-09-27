Полтавченко: Запрет митингов на Невском не распространяется на религиозные обряды

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что запрет на проведение митингов и демонстраций на Невском проспекте не распространяется на религиозные обряды и праздничные мероприятия. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского.

"Полтавченко ответил на мой запрос о крестном ходе на Невском проспекте 12 сентября. На мой взгляд, ответил неудовлетворительно. Губернатор сообщает, что проведение крестного хода было согласовано с администрацией города. И что запрет на проведение митингов и демонстраций на Невском проспекте не распространяется на религиозные обряды и праздничные мероприятия (12 сентября – одна из таких памятных дат)", - написал Вишневский на своей странице в Facebook.

"На обряды и праздники не распространяется не только запрет на проведение митингов на Невском, но и весь питерский закон о митингах. То есть в установленном этим законом порядке администрация вообще не могла согласовать никакой крестный ход. При этом федеральный закон о свободе совести требует, чтобы все религиозные мероприятия, проводимые за пределами культовых зданий, согласовывались как публичные акции. Это, кстати, означает, что изъятие религиозных мероприятий из сферы действия петербургского закона о митингах не соответствует федеральному закону. И его надо отменять – о чем и напишу прокурору города, предложив внести протест", - также сказал парламентарий.

Вишневский добавил, что считает неконституционным запрет проводить оппозиционные митинги на Невском проспекте, разрешая при этом крестные ходы. Также он заявил, что намерен внести в ЗакС законопроект об исключении Невского из списка мест, где проводить публичные акции запрещено.

Ранее, 12 сентября, в крестном ходе на Невском проспекте приняли участие около 100 тыс. человек. Он был организован в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В этот день в центре Северной столицы образовался большой транспортный коллапс.