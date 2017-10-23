Замерзшие студенты ИТМО на Биржевой линии могут остаться без света. Неделей ранее стало известно, что в корпусе отключили отопление, студенты мерзнут и болеют. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на «Петербургскую сбытовую компанию».

В обоих проблемах ИТМО виновато АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», через которое здание получает и тепло, и электричество. ПСК планирует прекратить поставку электроэнергии институту 31 октября из-за задолженности почти в 20 млн рублей. В связи с этим без электричества останется и корпус ИТМО на Биржевой, который получает электроэнергию как субабонент через сети АО «ГОИ им. С.И. Вавилова».

В пресс-службе ПСК рассказали, что поиски иного решения проблемы успехом не увенчались. В конце прошлой надели на заседании администрации Василеостровского района действенных предложений по выходу из сложившейся ситуации сделано не было.

«Поставщик будет вынужден отключить предприятие-должника, чтобы остановить неоплачиваемое потребление электроэнергии. Также задолженность взыскивается в судебном порядке в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти. При несоблюдении АО «ГОИ им. С.И. Вавилова» порядка введения режима самоограничения, АО «ПСК» намерено инициировать привлечение к ответственности руководителя учреждения», – отметили в сбытовой компании.

АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» входит в холдинг АО «Швабе», который объединяет основные оптико-механические и оптико-электронные предприятия России. Сам холдинг, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех».