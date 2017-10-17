Студенты мерзнут и болеют: корпус ИТМО остался без отопления

Корпус Университета ИТМО на Биржевой линии остался без отопления, студенты мерзнут и болеют. Такая ситуация длится уже две недели, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на сотрудников вуза.

«Студенты мерзнут и болеют. Учебный процесс остановить нельзя. Никто из администрации не может сказать точно, когда прекратится такое безобразие», - сообщили они.

В самом университете также подтвердили, что отопления сейчас нет. По словам руководства ИТМО, в это здание отопление подает не их котельная, а другая, принадлежащая АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова». 9 октября институт Вавилова предупредил, что у него есть задолженность перед энергоснабжающей организацией. По этой причине запустить котельную в срок не получится.

«Университет ИТМО выражает свою озабоченность сложившейся ситуацией и принимает все возможные меры для ее скорейшего урегулирования. Университет не является виновником сложившейся ситуации, но делает все от него зависящее, чтобы в здании как можно скорее включили отопление», - заявил директор Технопарка Университета ИТМО Александр Колоусов.

Представители вуза ведут переговоры с АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» по вопросам урегулирования долга. Кроме того, преподавателям и студентам разрешили пользоваться электрообогревателями, однако только с учетом технических ограничений нагрузки на электросети и соблюдения мер противопожарной безопасности.

АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» входит в холдинг АО «Швабе», который объединяет основные оптико-механические и оптико-электронные предприятия России. Сам холдинг, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех».