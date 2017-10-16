На Петербург и Ленобласть надвигается ураган "Офелия". Во вторник и среду, 17 и 18 октября, ожидаются сильные дожди и ветер. Об этом сообщает газета "Метро" со ссылкой на метеоролога-любителя Вячеслава Першукова.

Мощный ураган, который сформировался в Атлантике, сегодня, 16 октября,уже обрушился на Британию и Ирландию, а в следующие два дня подойдет к границам Петербурга и Ленобласти.

"17 октября "Офелия" подойдет к границам Петербурга и Ленобласти. Начнется усиление ветра, пойдут дожди. В ночь на 18 октября ожидается усиление ветра в порывах 15-20 м/с, в прибрежных районах до 22 м/с. Ожидаются сильные дожди", - рассказал Першуков.

МЧС по Петербургу также ранее предупреждило о дожде 17 октября и похолодании.