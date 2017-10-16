К концу недели в Петербурге похолодает

В Петербурге к концу недели похолодает до +6 градусов, но сильных дождей не ожидается.

По данным Северо-Западного УГМС, небольшой дождь возможен во второй половине дня во вторник, 17 октября. При этом температура воздуха будет варьироваться от 8 до 10 градусов тепла. В среду температура от +9-до + 11, возможен сильный ветер.

Похолодание начнется с четверга, 19 октября. Ожидается до +8 градусов, а в пятницу — до +6. Осадков не ожидается.