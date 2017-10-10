Программа «Жди меня» будет выходить на канале НТВ. При этом с 1999 года телепередача транслировалась по «Первому каналу». Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент компании «ВИD» Александр Любимов.

«Мы благодарны «Первому» за то, что почти 20 лет назад его продюсеры поверили в тогда еще сырой проект и поддержали его. Все эти годы программа «Жди меня» выходила в еженедельном режиме не только в России. Студии «Жди меня» работали в Ереване, Кишиневе, Минске, Астане, Киеве. Специальные выпуски для Украины и Казахстана продолжают выходить в эфир и сейчас. Вместе нам удалось найти более 200 тыс. человек», - написал Любимов.

Он назвал основной причиной ухода программы на НТВ - смещение приоритетов «Первого канала» в сторону развлекательных программ. «Нам представляется, что на НТВ «Жди меня» заживет новой яркой жизнью», - также добавил Любимов.

О том, что «Первый канал» закроет программу «Жди меня», стало известно еще в середине сентября. Тогда РБК писал, что телепередачу закрывают из-за кадровой политики новой команды программы - увольнения ведущего без согласования с каналом.

Программа «Жди меня» выходит с 1998 года. Первые выпуски показал телеканал РТР (сейчас «Россия 1»). С 1999 года выходит на ОРТ (сейчас «Первый канал»). Ведущими «Жди меня» были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. На сайте программы приводятся данные о более чем 200 тыс. найденных при помощи «Жди меня» пропавших людях.