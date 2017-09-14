РБК: «Первый канал» закроет программу «Жди меня»

«Первый канал» закроет программу «Жди меня». Телеканал решил не подписывать с телекомпанией «ВИD» новый договор на производство передачи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников.

При этом, по данным издания, контракт на производство другой популярной программы производства «ВИD» - «Поле чудес» -​ переподписан. «С «Поле чудес» все в порядке. Контракт по ней был продлен, как это делается автоматически на протяжении последних 20 лет», - пояснил источник.

Основная причина непродления контракта с «ВИD» на производство «Жди меня» - «кадровая политика новой команды программы». «Они уволили без согласования с «Первым каналом» ведущего программы Александра Галибина. И на данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила «Первый канал», - сообщил источник, добавив, что в результате было принято решение не продлевать контракта с «ВИD» на производство программы.

Телекомпания выдвигала на роль ведущего «Жди меня» кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но «Первый канал» ее отверг. «Шоу больше не будет выходить в эфире «Первого канала». 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков», - рассказал другой собеседник РБК. Он подтвердил, что «конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы».

Программа «Жди меня» выходит с 1998 года. Первые выпуски показал телеканал РТР (сейчас «Россия 1»). С 1999 года выходит на ОРТ (сейчас «Первый канал»). Ведущими «Жди меня» были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. На сайте программы приводятся данные о более чем 200 тыс. найденных при помощи «Жди меня» пропавших людях.