МВД: Навального задержали за призывы к участию в несогласованных акциях

Оппозиционер Алексей Навальный задержан за неоднократные призывы граждан к участию в несогласованных акциях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

"Сегодня сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несогласованных акциях", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Навальному согласовали митинги в девяти городах России. "Однако, судя по всему, ему не слишком интересно проводить согласованные мероприятия, поэтому он и продолжает призывать граждан к участию в несогласованных акциях", - отметил источник.

Оппозиционного политика задержали в подъезде собственного дома утром 29 сентября. Сегодня вечером Навальный должен был выступать на митинге в Нижнем Новгороде. Место для проведения митинга предложила администрация Нижнего Новгорода.