Полиция вновь задержала оппозиционера Алексея Навального

Утром 29 сентября полиция вновь задержала оппозиционного политика Алексея Навального. Сегодня вечером он должен был выступать на митинге в Нижнем Новгороде. Об этом политик рассказал на своей странице в Instagram.

"Ох как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал - задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина - из нее полиция. Везут в ОВД "Даниловский" вроде", - написал Навальный.

После этого на его странице в Twitter появилось сообщение уже из отделения: "Это, конечно, новый этап. Теперь меня задерживают за попытку принять участие в санкционированном митинге".

Митинг сторонников Навального должен был состояться на площади Маркина в 18:00 по московскому времени, однако сейчас там демонтировали сцену и звукоусиление. Место для проведения митинга предложила администрация Нижнего Новгорода.

За день до митинга было объявлено, что на том месте будет проводиться спортивный фестиваль, который закончится в 18:00, то есть прямо к началу митинга. Навальный счел, что имеет полное право проводить мероприятие, пишет "Медуза".

Алексей Навальный 7 июля вышел из спецприемника после 25 суток ареста. Политик был арестован за повторное нарушение организации публичного мероприятия.