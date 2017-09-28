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Петербургскую учительницу, написавшую "дурак" на лбу ребенка, уволили по статье

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© Фото: Алексей Мальгавко / РИА "Новости"

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Ранее сообщалось, что женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Петербургскую учительницу, написавшую "дурак" на лбу ребенка, уволили по статье. При этом ранее сообщалось, что женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя комитета по образованию Смольного.

"По нашей информации, сейчас идет процедура ее увольнения на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ - расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы", - рассказал собеседник агентства.

Представитель комитета добавил, что "все те претензии, которые предъявляла мама мальчика, подтвердились". Собеседник агентства не смог уточнить причины поступка учительницы, отметив, что в любом случае "человек, который совершает такие поступки, не должен работать в петербургской школе".

"Изначально характеристики учительницы были положительные. Она не так давно работает в Петербурге, но, тем не менее, имеет большой опыт, и до этого момента нареканий и жалоб со стороны родителей и детей не было", - добавил собеседник агентства.

Инцидент произошел в школе номер 684 на Пулковском шоссе под названием "Берегиня" на прошлой неделе. Под горячую руку педагога попался восьмилетний ученик второго класса. По словам учителя, дети "бесились на перемене, разрисовывали себе фломастерами руки", после чего она пригрозила: "Кто еще раз на себе нарисует татуировку, тому на лбу напишу "дурак". После надписи на лбу ребенка родители мальчика пожаловались в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию Смольного.

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