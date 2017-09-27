Петербургская учительница написала на лбу школьника «дурак». После этого начался скандал, женщине пришлось подать заявление об увольнении. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел в школе номер 684 на Пулковском шоссе под названием «Берегиня» на прошлой неделе. Под горячую руку педагога попался восьмилетний ученик второго класса.

По словам учителя, дети «бесились на перемене, разрисовывали себе фломастерами руки», после чего она пригрозила: «Кто еще раз на себе нарисует татуировку, тому на лбу напишу «дурак».

После надписи на лбу ребенка родители мальчика пожаловались в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию Смольного. «Оперативная проверка, проведенная администрацией школы и отделом образования района, подтвердила факт неэтичного поведения учителя», – сообщили в комитете по образованию, добавив, что родителям ребенка и самому мальчику школа принесет извинения.

Учительница начальных классов работала в «Берегине» с 2016 года, до этого 15 лет преподавала в Архангельске. «Имею два высших образования: педагогическое и социальное – специалист по социальной работе. Имею опыт работы с детьми, находящимися на семейной форме обучения», – говорится в ее резюме.